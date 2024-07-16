МИД назвал «очковтирательством» заявления Киева о готовности к переговорам

За сообщениями украинской стороны о готовности к мирным переговорам с Россией стоит желание «завоевать симпатии стран Глобального Юга и переманить их в антироссийский западный лагерь», заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Дипломат считает, что если бы украинские власти действительно были готовы к решению кризиса, то отменили бы действующий на Украине указ о запрете переговоров с российским руководством. Кроме того, в таком случае украинская сторона согласилась бы предметно обсуждать различные поступающие инициативы, а не только выдвинутую президентом Украины «формулу мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Полищук

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Полищук

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ

«Пока указ остается в силе... все заявления Киева о стремлении к миру являются пустыми словами и очковтирательством»,— сказал господин Полищук ТАСС.

Мирные переговоры между Россией и Украиной были остановлены в мае 2022 года по инициативе Киева. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин.

В мае Владимир Путин заявил, что мирные переговоры можно было бы возобновить на основе проекта договора, который был согласован в Стамбуле в марте 2022 года. 15 июля Владимир Зеленский сообщил, что до ноября Украина совместно с союзниками проработает план по участию России в следующем мирном саммите.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мир запланировали на конец года».

Ольга Семеновых