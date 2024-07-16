Прокуратура обратила внимание на жалобы на духоту в поезде Петербург — Сухум

Северо-Западная транспортная прокуратура заинтересовалась жалобами пассажиров поезда Санкт-Петербург — Сухум из-за духоты, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В транспортной прокуратуре отметили, что в СМИ распространились сообщения о нарушении температурного режима в вагоне поезда. В связи с этим сотрудники надзорного органа приступили к проверке соблюдения прав пассажиров.

«Прокуратура установит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц при подготовке поезда к отправке, при наличии оснований примет меры реагирования», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал о катере, который остановили у Дворцового моста за незаконную перевозку пассажиров.

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