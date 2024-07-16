Юная петербурженка взяла телефон на ЕГЭ и получила штраф 3000 рублей

Мировой судья судебного участка №139 Санкт-Петербурга назначил штраф Валерии Корнеевой-Зоненко за то, что девушка принесла на Единый государственный экзамен телефон, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Экзаменуемая 13 мая сдавала обществознание. Наличие телефона нарушает порядок проведения государственной итоговой аттестации, ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ. Заседание прошло без присутствия девушки. Ей назначено наказания в виде штрафа в 3000 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург занял третье место среди регионов РФ по лучшим итогам ЕГЭ.

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