Лукашенко рассказал, как урегулировали напряженность на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для урегулирования недавней эскалации на границе с Украиной не привлекали дипломатов. По его словам, «всю роль выполнили военные», но они «работали дипломатическим языком».

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Он поднял эту тему на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Господин Лукашенко утверждает, что когда украинская сторона начала усиливать воинский контингент вблизи границ, то «людей это насторожило» и Минску «пришлось реагировать».

«Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживает самой высокой оценки... Стрелять — это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком»,— сказал белорусский президент (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко убежден, что война на этом направлении не нужна Украине. «Нам она тем более не нужна. Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои войска»,— добавил президент Белоруссии.

2 июля господин Лукашенко сообщил о приведении в состояние высокой боевой готовности некоторых видов войск из-за активизации на границе украинской армии. На усиленную охрану госграницы переводили пограничников, были развернуты силы специальных операций. 13 июля он поручил отвести войска с украинской границы в места постоянной дислокации, пояснив, что напряженность на границе с Украиной ликвидирована.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер