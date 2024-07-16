«Квадра» инвестирует 60 млн рублей в обновление теплосетей в Липецке

Липецкий филиал АО «Квадра» проводит второй этап реконструкции теплосети на Площади Победы в областном центре. Осенью прошлого года теплоэнергетики заменили более 300 м трубопровода, в этом году предстоит заменить еще порядка 500 м. На эти цели компания планирует направить 60 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации Липецка.

Как пояснили в мэрии, участок на Площади Победы обеспечивает теплом и горячей водой шесть социальных объектов и 35 многоквартирных домов, в которых проживают около 12 тыс. человек. Модернизация этого участка — одна из приоритетных задач липецкого филиала «Квадры» в связи с высоким уровнем износа тепломагистрали — с 2020 по 2023 год на участке выявлено и устранено восемь повреждений. Теперь изношенные трубы меняют на новые стальные в пенополиуретановой изоляции. Планируется, что прослужат не менее 30 лет.

Ранее стало известно, что «Квадра» дополнительно направит 454 млн руб. на реконструкцию трех тепломагистралей на улицах Меркулова, Авиационная и Барашева в Липецке.

Денис Пискунов

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