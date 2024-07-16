Заболеваемость коронавирусом в Черноземье снизилась на 4% за неделю

За неделю с 8 по 14 июля в Черноземье обнаружили 153 случая коронавируса, что на 3,8% меньше, чем неделей ранее (159). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала пандемии в макрорегионе выявили 1 374 130 заболевших.

Выздоровели за неделю 142 пациента, неделей ранее — 191, с начала пандемии — 1 350 208. Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано, с начала пандемии — 22 238.

В Белгородской области коронавирус диагностировали у 31 человека, неделей ранее — у 40 (всего — у 185 156). Вылечились 30 пациентов, неделей ранее — 39 (всего — 182 902). Летальных исходов, как и неделей ранее, не установлено (всего — 2 384).

В Воронежской области количество зараженных выросло на 62, неделей ранее — на 66 (всего — 539 908). Выздоровели 49 пациентов, неделей ранее — 58 (всего — 530 921). Летальных исходов, как и неделей ранее, не было (всего — 8 705).

В Курской области инфекцию выявили у 15 человек, неделей ранее — у четырех (всего — у 158 993). Вылечились 15 пациентов, неделей ранее — девять (всего — 156 457). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зарегистрировано (всего — 2 545).

В Липецкой области коронавирус подтвердился у 22 человек, неделей ранее — у 29 (всего — у 190 478). Выздоровели 33 пациента, неделей ранее — 39 (всего — 185 537). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано (всего — 4 074).

В Орловской области были инфицированы 14 человек, неделей ранее — также 14 (всего — 149 360). Вылечились 12 пациентов, неделей ранее — 25 (всего — 146 951). Летальных исходов, как и неделей ранее, не установлено (всего — 1 986).

В Тамбовской области выявили еще девять случаев ковида, неделей ранее — шесть (всего — 150 235). Выздоровели три пациента, неделей ранее — 21 (всего — 147 440). Летальных исходов, как и неделей ранее, не было (всего — 2 544).

В России за неделю заболели 5 348 (всего — 24 572 355), вылечились — 6 066 (23 717 049), умерли — 27 (403 348).

Алина Морозова

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