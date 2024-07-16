В Челябинской области выдача микрозаймов сократилась на 8% за месяц

В июне микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы выдали жителям Челябинской области 73,5 тыс. микрозаймов. Это почти на 8% или 6,3 тыс. меньше, чем в мае, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По общему количеству выданных в июне займов до 30 тыс. руб. Челябинская область занимает девятое место среди регионов РФ. В целом по стране выдача за месяц упала на 8,7%, до 2,88 млн. В 2024 году это минимальный показатель за месяц. По сравнению с июнем прошлого года число выданных микрозаймов сократилось на 2,8%.

Самое существенное падение в июне по сравнению с мае было зафиксировано в республиках Адыгея (-23%) и Якутия (-12,7%), а также в Краснодарском крае (-10%), Татарстане (-9,9%) и Иркутской области (-9,8%).