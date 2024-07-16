УФАС запретило МУП «ПОВВ» без торгов продлевать контракты с подрядчиками

Челябинское муниципальное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) получило предупреждение от регионального управления ФАС России. МУП подозревается в создании дискриминационных условий из-за пролонгации контрактов с подрядчиками без проведения конкурентных процедур, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

В 2015-2016 годах ПОВВ провело закупки на конкурентных рынках у единственного поставщика, по итогам которых были заключены семь контрактов с разными организациями. Это договоры на капитальный ремонт сетей, благоустройство территорий после раскопок, а также строительство наружных сетей водоснабжения для подключения жилых домов. После окончания срока исполнения контрактов муниципальное предприятие пролонгировало их путем заключения дополнительных соглашений. Общий срок действия договоров составил от семи до 11 лет.

«Между МУП и хозяйствующими субъектами заключался новый договор, без проведения конкурентных процедур. В результате эти действия привели к необоснованному ограничению круга потенциальных участников, оказывающих аналогичные услуги»,— считают в Челябинском УФАС.

В действиях ПОВВ, которое является субъектом естественной монополии и занимает доминирующее положение на рынке водоснабжения и водоотведения в Челябинске и ближайших населенных пунктах, ведомство усматривает признаки создания дискриминационных условий. Предприятие должно прекратить заключать с подрядчиками дополнительные соглашения о продлении договоров и начать проводить конкурентные процедуры. В случае неисполнения предупреждения УФАС в отношении МУП «ПОВВ» будет возбуждено дело о нарушении закона «О защите конкуренции».

Юлия Гарипова

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