Гладков: 2,5 тысячи белгородцев находятся в пунктах временного размещения

По данным на сегодня, 2,5 тыс. уехавших из приграничья жителей Белгородской области находятся в пунктах временного размещения (ПВР). 1,5 тыс. белгородцев живут в ПВР на территории своего региона, еще 1 тыс. — за пределами области, во Владимире, Воронеже, Ярославле, Туле и в Карачаево-Черкесии. В ближайшее время в ПВР переедут еще 100 человек. Об этом сообщил на своей странице во «Вконтакте» губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня оперштаб Белгородской области должен рассмотреть вопрос о назначении компенсации аренды жилья жителям приграничных муниципалитетов, чьи дома и квартиры разрушены или повреждены. Кроме того, планируется рассмотреть предложение губернатора Вячеслава Гладкова об ограничении доступа в ряд населенных пунктов пяти муниципалитетов, которые ежедневно подвергаются атакам ВСУ.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Денис Пискунов

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