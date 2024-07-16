Оператором будущего отеля в ЖК «Кронфорт» в Кронштадте станет Legenda Hotels

ГК «Алькор» выбрала партнера на управление отелем, который планируется построить в 2027 году в «Кронфорте» в Кронштадте. Гостиничная управляющая компания Legenda Hotels также примет участие в разработке концепции объекта.

Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе ГК «Алькор», новый отель станет частью «Кронфорт. Гавань» — одного из трех кварталов, которые появятся в рамках реализации жилого комплекса «Кронфорт». Гостиница площадью 12,6 тысяч кв. м будет иметь уровень «четыре звезды» и все сопутствующие этому атрибуты. Под крышей расположится панорамный ресторан морской кухни.

Над архитектурной концепцией работает бюро Sloi Architects. Размер инвестиций в проект компания не раскрывает.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что девелоперы, развивающие проект «Рощино Residence», приобрели у собственника загородного отеля «Райвола» еще один земельный участок для расширения проекта в одноименном поселке под Петербургом.

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