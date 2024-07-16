В Воронежской области планируют в пять раз увеличить сбор винных сортов винограда

Воронежское агропредприятие «Рассвет» планирует увеличить сбор урожая винных сортов винограда на своих плантациях в Верхнемамонском районе Воронежской области в 2,5 раза к 2025 году и в пять раз к 2026-му. Если в 2023-м объем урожая составил 6 т, то через два и три года он ожидается в 15 и 30 т соответственно. Об этом рассказал глава Верхнемамонского района Олег Михайлусов в ходе совещания в облправительстве.

По словам господина Михайлусова, компания планирует увеличить площадь промышленного виноградника, открытого четыре года назад на 3 га, до 10 га — в ближайшие годы. Сегодня объект занимает 7,5 га, в этом году на нем высадили 2,4 тыс. кустов на 1,5 га. В Верхнемамонском районе применяют «крымский метод» возделывания лозы: посадку черенками под укрывной материал, железные стойки с проволочной обвязкой, укрывание грунтом, пропашку трактором.

Кроме того, «Рассвет» рассчитывает в 2025 году начать «плотно заниматься» производством вин на собственной винодельне, открытой в 2023-м. На ней рассчитывают выпускать до 30 тыс. л красного и белого вина высокого качества. Пока вин «Рассвета» нет в продаже, изготовлены только опытные образцы в научном институте Новочеркасска.

Сейчас ведется работа по внесению виноградника в Федеральный реестр виноградных насаждений, (оператор — Минсельхоз), далее предприятие должно получить необходимые документы и лицензии для производства вин на промышленной основе.

Кроме того, компания планирует построить цех по производству игристых вин, дегустационный зал, электрифицировать виноградник, организовать «школу виноградства» и установить модульные домики для туристов.

О создании в Воронежской области первого промышленного виноградника — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Пискунов

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