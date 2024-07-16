Дополнительный насосный агрегат приобретут в Сочи для улучшения водоотведения

На встрече граждан ТОС «Чкаловский» в Сочи обсудили планы по приобретению дополнительного насосного агрегата. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На собрании жители микрорайона Чкаловский обсудили текущие проблемы водоотведения, получив разъяснения от специалистов водоканала. Представители коммунальных служб объяснили причины частых аварий на сетях. В основном это случаи сброса бытового мусора в канализацию. Специалисты предложили меры профилактики, направленные на предотвращение подобных инцидентов.

За последние два года в микрорайоне уже провели значительные работы по увеличению мощности канализационно-насосных станций (КНС) вдвое. В рамках дальнейшего улучшения системы водоотведения запланировано приобретение дополнительного насосного агрегата, что позволит повысить надежность и эффективность всей системы.

До сентября текущего года по улице Просвещения проложат 400 м нового коллектора большего диаметра, что значительно улучшит пропускную способность сети. Параллельно усилят рейды по выявлению незаконных подключений и сбросов в централизованную канализационную систему, что поможет сохранить экологическую обстановку и стабильность работы водоотведения.

Мария Удовик

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