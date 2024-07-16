Специалисты усилят проверки состояния пострадавшего от взрыва дома на Фучика

Первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин сообщил через пресс-службу мэрии, что специалисты увеличат число проверок состояния девятиэтажки на улице Фучика, пострадавшей от взрыва. Пока отклонений в показаниях маяков, установленных в здании, не зафиксировано, отметил господин Скалкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Чиновник уточнил, что городские власти провели заседание оперативного штаба для оценки состояния дома по просьбе жильцов и попросили экспертов МЧС уточнить информацию по второму подъезду. По итогам заседания специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по вопросам ГО ЧС МЧС России решили подготовить дополнительные сведения к своему заключению о состоянии второго подъезда. По этим данным определят, стоит ли расселять подъезд.

Взрыв и пожар в подъезде №1 в доме №37 на улице Фучика,37 произошли 19 марта. Пострадал подъезд №1, который решили восстанавливать, а жильцов на время работ расселили в съемные квартиры. Восстановить подъезд власти пообещали к концу августа и по окончании ремонта провести повторную экспертизу состояния строительных конструкций. Однако жильцы записали обращение к Владимиру Путину, сообщив, что после взрыва по всему дому пошли глубокие трещины, а плиты перекрытий расходятся. Также они рассказали о проблемах с водоснабжением. В доме шесть подъездов, в которых проживают около тысячи человек.

Владимир Зубарев