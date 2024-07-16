Число вакансий с переездом из Челябинской области выросло на 43%

Число вакансий с упоминанием переезда в другие регионы в Челябинской области выросло на 43%. Южноуральцев чаще всего зовут работать в Москву (6,7% приглашений приходится на работодателей из столицы), в Свердловскую область (2%), в Санкт-Петербург (1,9%), в Краснодарский край (0,9%) и в Республику Татарстан (0,6%). Данные приводит исследовательская служба hh.ru.

Также, наоборот, москвичей (1,3%), свердловчан (0,8%), петербуржцев и кандидатов из Башкирии (по 0,6%) приглашают на вакансии челябинских предприятий.

90% опрошенных челябинцев считают, что компания должна помогать при переезде в другой город: 61% говорят, что работодатель должен помогать в финансовых и организационных вопросах, 29% будет достаточно только финансовой помощи.

45% челябинцев хотели бы переехать в Центральный ФО, 22% остались бы в УрФО, 16% выбрали бы Южный ФО.

Дарья Мировщикова