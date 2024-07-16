На муниципальные выборы в Челябинской области выдвинулись 1364 кандидата

В Челябинской области завершился этап выдвижения кандидатов на выборах в органы местного самоуправления разных территорий. В 61 избирательной кампании намерены участвовать 1364 кандидата, сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Всего на муниципальных выборах в сентябре планируется заместить 386 вакантных мест, в том числе 385 депутатских. В сельском поселении Путь Октября Кизильского района будут выбирать главу. На должность выдвинулись пять кандидатов. На выборы 37 депутатов городской думы Челябинска заявились 313 человек.

Из общего числа претендентов, выдвинувшихся на муниципальные выборы, 385 самовыдвиженцев, 398 кандидатов от партии «Единая Россия», 330 — от «Справедливой России — За правду», 83 — от ЛДПР, 61 — от КПРФ, 49 — от «Новых людей», 31 —от «Яблока», 22 — от «Зеленой альтернативы», пять человек — от Российской партии пенсионеров за справедливость.

Юлия Гарипова

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