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Радиотехнический завод получит 29,5 млн рублей на создание цеха в Челябинске

НПО «Радиотехнические системы» (РТС) получит заем под 1 % годовых от регионального Фонда развития промышленности на расширение производства. 25,5 млн рублей пойдут на приобретение производственного оборудования, а оставшиеся 4 млн направят на пополнение оборотных средств, сообщает пресс-служба фонда.

РТС работает над расширением выпуска радионавигационного оборудования. Компания намерена изготавливать системы посадки, навигации и управления воздушным движением для аэродромов с минимальной зависимостью от сторонних поставщиков при максимальной локализации производства в Челябинске.

Сейчас предприятие сталкивается с рядом проблем при заказе металлоизделий у сторонних производителей, например, таких, как несоответствие высоким требованиям и стандартам изготовления специфических изделий, несоблюдение сроков поставок и др. Это ведет к финансовым потерям. Открытие собственного цеха металлоконструкций минимизирует для компании подобные риски и позволит практически полностью сосредоточить производство на своей челябинской площадке.

«Мы не впервые обращаемся за поддержкой в наш региональный ФРП. В 2019 году получили крупный заем по совместной с федеральным фондом программе. Теперь нам нужна помощь для обеспечения локализации нашего производства в Челябинске. На средства займа закупим все необходимые материалы и оборудование для цеха металлоконструкций. Его запуск позволит обеспечить практически замкнутый цикл производства, а, следовательно, выполнить заказы на текущий и последующие годы с максимальной эффективностью при минимальных производственных потерях», - делится планами генеральный директор ООО НПО «РТС» Александр Долматов

По его словам, 25,5 млн рублей пойдут на приобретение производственного оборудования, а оставшиеся 4 млн направят на пополнение оборотных средств. Суммарный объем выручки от реализации проекта составит более 295 млн рублей.

Василий Агафонов

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