В Челябинске произошел крупный пожар на заводе по производству пенопласта

На Копейском шоссе в Челябинске произошел крупный пожар на предприятии по производству строительного пенопласта. Загорелась крыша сразу двух цехов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание началось ночью 16 июля. Прибывшие пожарные обнаружили горение кровли на площади 1,2 тыс. кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось в 1:40. Пожар тушили 67 человек и 16 единиц техники. Никто не пострадал.

После пожара сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и лаборатория Роспотребнадзора по Челябинской области исследует качество воздуха.

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