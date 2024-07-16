В Челябинской области пропавшего подростка с ДЦП нашли погибшим

Пропавшего в Еткульском районе Челябинской области 14-летнего подростка с ДЦП обнаружили мертвым на десятые сутки с момента исчезновения. Тело с признаками утопления нашли в болотистой местности, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 14-летний житель Коркино пропал 6 июля в лесу рядом с поселком Бектыш, куда он приехал с родителями собирать грибы. Мальчик оставался в машине, но исчез, когда отец и мать скрылись из виду. На третьи сутки СК возбудил уголовное дело. В поисках подростка участвовали несколько сотен человек, в том числе сотрудники МЧС, полиции, СК, поисково-спасательной службы, волонтеры и местные жители.

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