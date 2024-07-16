В Нижнем Новгороде не приняли решение о запрете на движение электросамокатов

В Нижнем Новгороде вновь вернулись к вопросу ограничения движения самокатов на центральной пешеходной улице Большой Покровской и Верхневолжской набережной. По этому поводу в законодательном собрании Нижегородской области 15 июля собирался Общественный совет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Председатель Общественного совета Виктор Лунин сообщил, что мнения участников дискуссии разделились: одни предлагали полностью запретить движение электросамокатов по этим улицам, другие предлагали установить ограничение по дням недели и времени суток.

Член Общественного совета Александр Сериков считает, что движение самокатов по многолюдным улицам не безопасно, а их водители пугают пешеходов резким торможением.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Приволжского и Уральского федеральных округов ООО «Вуш» (шеринг самокатов Woosh) Айрат Шайдуков парировал, что самыми недобросовестными водителями являются владельцы частных электросамокатов, поскольку их скорость передвижения никак не контролируются, тогда как для самокатов, сдающихся в аренду, ограничения скорости действуют на 100 улицах.

Виктор Лунин пообещал, что власти и общество будут дальше обсуждать ограничения на передвижение самокатов.

В июне администрация Нижнего Новгорода сообщала, что планирует запретить движение для электросамокатов по Большой Покровской.

Ирина Андреева