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В «Алабуге» задержали специалиста, по обвинению в хищении 34,7 млн рублей

Правоохранительные органы задержали сотрудника «Алабуги», его обвиняют в хищении 34,7 млн рублей, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Материалы внутренней проверки силовикам передала служба безопасности особой экономической зоны. На основании этих материалов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества путем присвоения или растраты в составе организованной группы либо в особо крупном размере) в отношении ведущего специалиста компании.

«В ОЭЗ "Алабуга" проводится политика нулевой терпимости к коррупции и хищению средств»,— заявили в пресс-службе ОЭЗ.

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

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