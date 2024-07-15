Казань направила в Лисичанск и Рубежное 1,5 тыс. тонн гумпомощи на 500 млн рублей

За прошедшие полтора года казанские предприятия и жители направили в подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное 1,5 тыс. тонн гумпомощи на сумму около 500 млн руб. Об этом сообщил руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев во время телемарафона «Вступай в армию Победы». Эти отправки осуществлялись через фонд «Добрая Казань».

Кроме того, помощь в подшефные города осуществляется по линии мэрии Казани.

За прошедшие полтора года было отправлено свыше 50 отправок гумпомощи на сумму более 60 млн руб.

Он добавил, что по линии мэрии Казани за полтора года было выполнено более 50 отправок гуманитарной помощи на сумму свыше 60 млн руб.

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

Читайте нас в Telegram