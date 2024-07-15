ВТБ согласовал с правительством покупку доли в Почта-банке

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин сообщил, что банк согласовал с правительством сделку по выкупу у «Почты России» доли в Почта-банке. Он пообещал «не обидеть госкомпанию» при оценке приобретаемых акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Решение мы базово приняли и согласовали его с правительством. Оценивать будет оценщик, с одной стороны, справедливо, но мы не обидим "Почту" <…> Финансовое положение "Почты" улучшается, но не настолько, чтобы "наказывать" ее как-то»,— сказал Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Как добавил господин Костин, сделка будет выгодна ВТБ с точки зрения стратегического развития. Почта-банк, по его словам, получит выгоду с финансовой точки зрения.

О планах выкупить долю в Почта-банке 4 июля сообщил зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он уточнял, что сделка может завершиться не раньше 2026 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Почта-банке не останется Почты».

Петр Бузлаев