В аэропорту Сочи прокомментировали жалобы на задержки рейсов и духоту

Вчера, 14 июля, в социальных сетях пассажиры жаловались на температурный режим и задержки рейсов в аэропорту Сочи. Воздушная гавань работает в штатном режиме, несмотря на интенсивный период в июле и августе, когда увеличено количество рейсов и наблюдается максимальный пассажиропоток, сообщила «Ъ-Сочи» пресс-служба сочинского аэропорта.

Как отметили представители воздушной гавани, большое количество рейсов прибывает не по расписанию, что влияет на обслуживание рейсов, прилетевших вовремя. В таких случаях самолеты обслуживаются в порядке свободного времени, что может вызвать задержки и неудобства для пассажиров.

«В терминале аэропорта поддерживается оптимальная температура в текущих условиях. Но в ближайшие дни ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +36...+37 градусов. Мы понимаем, что сложившаяся ситуация доставляет неудобства для наших пассажиров, поэтому со своей стороны мы делаем все возможное»,— отметили в пресс-службе аэропорта.

Мария Удовик

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