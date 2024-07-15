В Сочи удвоят резервные запасы водоснабжения ВНС «Сергей-Поле»

В сочинском поселке Сергей-Поле завершены работы по модернизации системы водоснабжения, включая реконструкцию местной насосной станции. На территории станции построили дополнительный резервуар чистой воды (РЧВ) объемом 500 кубометров, что удвоит резервные запасы мощности ВНС, об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Проект имеет социально значимый характер, поскольку новый резервуар будет обеспечивать водоснабжение поселка Сергей-Поле и микрорайона Лазурный берег, где проживает около 20 тыс. человек. В последние годы эти районы испытывали дефицит воды, особенно в летний период. Новый РЧВ не только увеличит запасы питьевой воды, но и улучшит гидрорежимы во время массового потребления, что обеспечит равномерную подачу ресурса в централизованную сеть.

Все монолитные работы завершены: возвели наружные и внутренние стены, выполнили обвязку труб и гидроизоляцию. В ближайшее время резервуар наполнят и продезинфицируют, после чего подключат к действующим инженерным сетям.

Мария Удовик

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