Шесть человек в Татарстане осуждены за похищение и вымогательство
В Республике Татарстан шесть человек осуждены за похищение человека и вымогательство денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
В ноябре 2019 года обвиняемые, угрожая, потребовали 15 тыс. руб. от жителя Зеленодольского района. Когда мужчина отказался, его избили, силой посадили в машину и отвезли в Зеленодольск, где удерживали в квартире и избивали, продолжая требовать деньги.
Пострадавший, опасаясь за свою жизнь, передал ключи и документы от своего автомобиля Honda Civic, подписав договор продажи машины. Злоумышленники были задержаны в марте 2022 года, среди них был и организатор преступления.
Зеленодольский городской суд приговорил лидера группы к семи годам лишения свободы, четырех его подельников — к шести годам, а еще одному фигуранту — к 3 годам 6 месяцам условно. Наказание будет отбываться в колонии строгого режима.
Читайте нас в Telegram