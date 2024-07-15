Шесть человек в Татарстане осуждены за похищение и вымогательство

В Республике Татарстан шесть человек осуждены за похищение человека и вымогательство денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В ноябре 2019 года обвиняемые, угрожая, потребовали 15 тыс. руб. от жителя Зеленодольского района. Когда мужчина отказался, его избили, силой посадили в машину и отвезли в Зеленодольск, где удерживали в квартире и избивали, продолжая требовать деньги.

Пострадавший, опасаясь за свою жизнь, передал ключи и документы от своего автомобиля Honda Civic, подписав договор продажи машины. Злоумышленники были задержаны в марте 2022 года, среди них был и организатор преступления.

Зеленодольский городской суд приговорил лидера группы к семи годам лишения свободы, четырех его подельников — к шести годам, а еще одному фигуранту — к 3 годам 6 месяцам условно. Наказание будет отбываться в колонии строгого режима.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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