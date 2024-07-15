Коммунисты предложили обсудить проект нового оперного театра в Нижнем Новгороде

Фракция КПРФ в нижегородском заксобрании считает, что проект строительства в Нижнем Новгороде нового оперного театра на берегу Волги должен быть вынесен «на широкое общественное обсуждение». Вопрос об организации такого обсуждения коммунисты предложили рассмотреть на заседании градостроительного комитета 16 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В региональном отделении партии пояснили, что от жителей Нижнего Новгорода поступает много вопросов о сроках строительства, обустройстве территории, экологических и транспортных аспектах нового проекта.

По словам руководителя фракции Романа Кабешева, обсуждение такого крупного и социально значимого проекта должно быть максимально открытым и публичным. «Положительные примеры такой работы уже были в практике заксобрания. Достаточно вспомнить строительство стадиона на Стрелке, канатной дороги и реконструкцию парка "Швейцария"»,— отметил депутат.

Как писал «Ъ-Приволжье», региональные власти выделили участок 3 га под строительство нового здания театра оперы и балета. Участок рассположен на берегу Волги между Александровским садом и парком Победы. Архитектурная концепция нового оперного театра разработана бюро Speech.

Андрей Репин