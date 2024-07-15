Коммунисты предложили обсудить проект нового оперного театра в Нижнем Новгороде
Фракция КПРФ в нижегородском заксобрании считает, что проект строительства в Нижнем Новгороде нового оперного театра на берегу Волги должен быть вынесен «на широкое общественное обсуждение». Вопрос об организации такого обсуждения коммунисты предложили рассмотреть на заседании градостроительного комитета 16 июля.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
В региональном отделении партии пояснили, что от жителей Нижнего Новгорода поступает много вопросов о сроках строительства, обустройстве территории, экологических и транспортных аспектах нового проекта.
По словам руководителя фракции Романа Кабешева, обсуждение такого крупного и социально значимого проекта должно быть максимально открытым и публичным. «Положительные примеры такой работы уже были в практике заксобрания. Достаточно вспомнить строительство стадиона на Стрелке, канатной дороги и реконструкцию парка "Швейцария"»,— отметил депутат.
Как писал «Ъ-Приволжье», региональные власти выделили участок 3 га под строительство нового здания театра оперы и балета. Участок рассположен на берегу Волги между Александровским садом и парком Победы. Архитектурная концепция нового оперного театра разработана бюро Speech.