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В 2024 году в Татарстане планируют купить жилье для сирот на 1,7 млрд рублей

В текущем году в Республике Татарстан планируют приобрести жилые помещения для детей-сирот на сумму в 1,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений республики.

В этом году планируется приобрести 621 жилое помещение в 22 районах. На приобретение жилья 101 млн руб. выделен из федерального бюджета. Всего за последние три года в республике детям-сиротам передано 1998 жилых помещений.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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