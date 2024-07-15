Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 259 домах Советского района Казани на сутки отключат воду

В связи с проведением работ по подключению участка водопровода 23 июля в 259 домах советского района на сутки отключат воду. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Подача воды будет приостановлена с 9:00 23 июля по 11:00 24 июля 2024 года.

Участок водопровода протяженностью 1020 метров был построен в 1979 году к централизованным сетям водоснабжения.

Подробный список адресов, на которых будет прекращена подача воды, размещен на сайте МУП «Водоканал».

Влас Северин «Ъ-Казань»

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...