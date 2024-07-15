Цены на бензин на нижегородских АЗС выросли с начала года почти на 3,2%

В Нижегородской области отпускные цены на топливо на АЗС в первом полугодии в сравнении с декабрем 2023 года вросли почти на 3,2%, говорится в материалах регионального управлении Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В частности, бензин АИ-92 подорожал на 2,96%, АИ-95 — на 2,99%, АИ-98 и выше — на 4,77%. Цена на дизельное топливо поднялась на 2,02%.

На начало июля средняя цена на АИ-92 составила 51,72 руб. за литр, на АИ-95 — 56,05 руб. за литр, на АИ-98 и выше — 69,24 руб. за литр. Средняя стоимость литра дизельного топлива составила 62,74 руб.

Андрей Репин