Три пляжа Татарстана не соответствуют гигиеническим требованиям

Три пляжа на территории Республики Татарстан не соответствуют гигиеническим требованиям. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

На 15 июля 2024 года результаты исследований воды не соответствуют по микробиологическим показателям на городских пляжах Набережных Челнов, Мензелинска, а также на пляже «Солнечный Ик» в Муслюмовском районе.

Пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по паразитологическим, вирусологическим и санитарно-химическим показателям, специалистами выявлены не были.

9 июля Роспотребнадзор Татарстана сообщал о том, что 5 пляжей республики, включая городской пляж Набережных Челнов и пляж «Солнечный Ик», не соответствуют гигиеническим требованиям. Городские пляжи Казани («Нижнее Заречье») и Альметьевска, а также пляж «Аквапарк» в Карабаше более не присутствуют в этом списке (https://www.kommersant.ru/doc/6820849).

Влас Северин «Ъ-Казань»

Читайте нас в Telegram