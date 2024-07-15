«Русполимет» запустил комплекс печей для спецсталей

Производитель кольцевой заготовки завод «Русполимет» в Нижегородской области 15 июля запустил комплекс печей для производства специальных сплавов и сталей. В церемонии открытия по видеоконференцсвязи приняли участие президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. Губернатор Глеб Никитин и председатель совета директоров «Русполимета» Виктор Клочай торжественно запустили печи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (слева) и председатель совета директоров АО «Русполимет» Виктор Клочай

Фото: Правительство Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (слева) и председатель совета директоров АО «Русполимет» Виктор Клочай

Фото: Правительство Нижегородской области

Новое оборудование позволит вдвое увеличить выпуск жаропрочных сталей, сплавов и изделий из высокотехнологичных отраслей, отмечается в сообщении.

Инвестпроект развития центра спецэлектрометаллургии «Русполимет» начал реализовывать в 2022 году. Он предполагает строительство нового производственного корпуса и установку пяти вакуумно-дуговых печей и печей электрошлакового переплава. В 2024 году группа компаний «Русполимет» планирует вложить 4 млрд руб. в развитие основных производств.

Владимир Зубарев