В Нижегородской области за полгода потребительские цены выросли почти на 3%
Потребительские цены в Нижегородской области за полгода выросли на 2,96%, говорится в материалах регионального отделения Росстата.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По данным Росстата, цен на продовольственные товары за шесть месяцев выросли на 2,98% на непродовольственные товары — на 2,07%. Сильнее всего, на 4,11%, подорожали услуги.
В июне по сравнению с маем 2024 года потребительские цены на товары и услуги выросли в Нижегородской области на 0,54%.