Нижегородские власти будут контролировать гидов

Правительство Нижегородской области опубликовало для общественных обсуждений проект постановления о региональном государственном контроле деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Контролировать гидов будут инспекторы — министр туризма и промыслов Сергей Яковлев, его профильный заместитель и сотрудники министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Судя по проекту нормативного акта, инспекторы будут контролировать аттестацию гидов, у самозанятых – проверять соблюдение специального налогового режима, а также консультировать экскурсоводов и наносить им профилактические визиты. Также проверяющие смогут проводить контрольные закупки, надзорные мероприятия и проверять документы. Для фиксации нарушений будет использована видеосъемка.

В числе нарушений предложено учитывать отсутствие у министерства заявления об аттестации экскурсовода, распространение рекламы услуг гида, который не числится в отраслевом реестре, отрицательные отзывы и жалобы на экскурсовода.

По итогам прошедшего года власти прогнозировали рост турпотока до 4,5 млн человек. В 2024 году в мэрии ждут роста показателя на 49%.

Владимир Зубарев