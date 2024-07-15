Количество туристических поездов на маршруте в Большое Болдино будет увеличено

Горьковская железная дорога (ГЖД) увеличит количество рейсов на мультимодальном туристическом маршруте из Нижнего Новгорода в Большое Болдино. По данным ГЖД, с 21 июля отправиться по маршруту можно будет не только в субботу, но и в воскресенье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из Нижнего Новгорода состав будет отправляться в 07:35 и прибывать на станцию Ужовка в 11:00. Со станции до Большого Болдина туристы смогут добраться на автобусах. Проезд на автобусе оплачивается на месте.

В обратный рейс из Ужовки поезд отправится в 19:08, в Нижний Новгород прибудет в 22:33. Билеты на поезд можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам».

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», мультимодальный маршрут Нижний Новгород – Большое Болдино разработан в рамках празднования 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина.

Андрей Репин