Ассистент главного тренера баскетбольного клуба УНИКС покидает команду

Ассистент главного тренера Джордже Варагич покидает Казанский баскетбольный клуб УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что Джордже Варагич переходит в другой клуб. С 2019 года 39-летний сербский тренер возглавлял юниорскую команду казанского клуба. Осенью 2021 года Варагич присоединился к тренерскому штабу УНИКСа, с которым стал чемпионом Единой Лиги ВТБ и России, серебряным призером и обладателем бронзовых медалей турнира.

11 июля также стало известно о том, что главный тренер юниорской команды УНИКС-ДЮБЛ Оливер Попович покидает клуб. В то же время казанский клуб продлил контракт с главным тренером Велемиром Перасовичем.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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