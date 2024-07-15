Выдача разрешений на добычу пернатой дичи началась в Нижегородской области

Минлезхоз Нижегородской области начал выдачу разрешений на добычу пернатой дичи с подружейными собаками и ловчими птицами. Получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов можно в министерстве с 15 июля 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сезон охоты на болотно-луговую дичь в Нижегородской области установили с 25 июля по 30 ноября, на боровую дичь (кроме вальдшнепа) — с 5 августа по 28 февраля, на полевую дичь и вальдшнепа — с 5 августа по 30 ноября, на водоплавающую дичь — с 17 августа по 30 ноября.

При этом запрещена любительская и спортивная охота на белую куропатку, клинтуха и кулика, так как эти виды занесены в Красные книги России и Нижегородской области. Охоту пернатую дичь с одной подружейной собакой можно вести группами максимум из трех охотников.

Андрей Репин