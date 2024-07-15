За полгода 300 нижегородских многодетных семей получили землю под жилье

В первом полугодии 2024 года около 300 нижегородских многодетных семей получили земельные участки под жилое строительство. Еще 220 семьям вручили сертификаты на улучшение жилищных условий. По данным областного правительства, в 2024 году номинал жилищного сертификата увеличен с 470 тыс. руб. до 600 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Эти средства жители региона могут потратить на достройку дома, на первый взнос по ипотеке, заключить договор купли-продажи жилого дома с земельным участком или погасить действующую ипотеку. Эта мера поддержки предоставляется многодетной семье один раз.

По словам главы нижегородского минимущества Сергея Баринова, чаще всего семьи используют сертификат для погашения ипотечного кредита или вкладывают средства в покупку дома.

Андрей Репин