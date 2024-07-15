В Шахунье простились с участником СВО

Военнослужащий Александр Зверев из Шахуньи погиб во время спецоперации на территории Украины 8 июля. Бойцу было 36 лет, с ним простились 15 июля в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, сообщили в администрации округа.

Александр Зверев командовал отделением захвата штурмового взвода при войсковой части №87579.

Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины утром 24 февраля 2022 года. Общие данные о потерях российской армии засекречены.

Ирина Николаева