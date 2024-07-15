В Татарстане создана системная поддержка бойцов СВО и их семей

В Республике Татарстан выстроена системная поддержка бойцов Специальной военной операции и их семей. Об этом на 12-часовом телемарафоне «Вступай в армию Победы!» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Эльмира Зарипова отметила, что в республике оказывается серьезная помощь не только бойцам, но и их семьям, включая пожилых родственников и детей, а также детей-инвалидов. Боец, находящийся на СВО. Министерство выплачивает 360 тыс. руб. из 1,5 млн, которые получает боец.

Выплата в размере 20 тыс. руб. положена за каждого ребенка до 18 лет, если его отец участвует в СВО. Новорожденный в семье бойца получает комплект стоимостью до 10 тысяч рублей, включающий подгузники, одежду и другие необходимые вещи.

Также дети участников СВО получают квоты при поступлении в ВУЗы. Пожилые родственники-инвалиды могут получать домовое обслуживание.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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