Нижегородец потерял 2,2 млн рублей при попытке заработать на инвестициях

Житель Нижнего Новгорода потерял почти 2,2 млн руб. после знакомства с мошенниками, пообещавшими ему быстрый заработок. По данным полиции, мошенники сами написали пострадавшему в мессенджер и предложили инвестировать.

Аферисты пообещали нижегородцу быстрый доход с минимальными усилиями, уговорили его взять в банке кредит и перевести деньги на указанные ими счета. Пострадавший выполнил все «советы» аферистов и несколькими платежами перевел им всю сумму. Неделю он ждал обещанную прибыль, после чего написал заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, идет следствие.

Андрей Репин