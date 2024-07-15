В Адлерском районе Сочи отремонтировали 10 участков улиц по нацпроекту

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Адлерском районе Сочи отремонтировали 10 объектов. Завершены работы на улицах Приграничной, Гвардейской, Герцена, Калинина и других, рассказали в пресс-службе городской администрации.

На семи объектах реконструкция подходит к завершению. Это улицы Калиновая, Гудаутская, Кирпичная, Кутаисская, Миндальная, Молокова и Фабричная.

Подрядчик в рамках выполнения работ фрезерует изношенный слой, устраняет просадки дорожного полотна, поднимает горловины колодцев, обустраивает верхний слой покрытия. После завершения основных работ на реконструируемых участках наносят новую разметку и устанавливают знаки.

В мэрии отметили, что работы ежедневно контролирует заказчик. Также за качеством следит дорожная лаборатория при участии общественников.

Вячеслав Рыжков

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