В Казани за прошлую неделю выявили 491 безбилетного пассажира

В Казани за последнюю неделю ревизоры выявили 491 безбилетного пассажира, что составляет 1% от общего числа пассажиров. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МУП «Метроэлектротранс». (https://t.me/metroelectrotranskzn/9517)

«Метроэлектротранс» сообщает, что во время работы ревизоров валидаторы в салоне блокируются, поэтому пассажиры не могут оплатить проезд с опозданием. При входе в общественный транспорт, независимо от наличия кондуктора или системы бескондукторной оплаты, пассажир обязан оплатить проезд. В противном случае это будет считаться неоплатой проезда.

«Все средства от оплаты проезда идут на финансирование общественного транспорта. Безбилетники, являясь активными потребителями этой услуги, не вносят свой вклад в его развитие, надеясь, что это за них сделают другие пассажиры»,— отмечается в сообщении предприятия.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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