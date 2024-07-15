Нижегородский студент задержан с крупной партией синтетических наркотиков

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали 21-летнего студента, который делал тайники-закладки с наркотиками. По данным полиции, у молодого человека во время досмотра изъяли 34 свертка с метилэфедроном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Общая масса изъятого наркотика составила почти 4,7 г. В гаражном кооперативе, на территории которого был задержан студент, сотрудники полиции обнаружили шесть тайников с запрещенными веществами.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере.

Андрей Репин