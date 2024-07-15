Казань и Набережные Челны вошли в топ-100 городов России по объемам ввода жилья

Казань и Набережные Челны оказались в числе ста ведущих городов России по объему строительства жилья. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

В этом году столица Татарстана заняла 19-е место. В 2023 году в Казани было введено 1 329,7 тыс. кв. м жилья, что на 52,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля Казани в общем объеме ввода жилья по региону составила 38,7%. На одного жителя города пришлось 1,01 кв. м нового жилья, а общая обеспеченность жилплощадью достигла 28,4 кв. м на человека.

Набережные Челны заняли 57-е место в рейтинге. В 2023 году здесь было введено 318,7 тыс. кв. м жилья, что составляет 0,58 кв. м на человека. Показатели ввода жилья в городе выросли на 9% за год, а доля города в общем объеме нового жилья в республике составила 9,3%. Обеспеченность жилплощадью в Набережных Челнах достигла 25,2 кв. м на человека.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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