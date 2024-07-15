Нижегородским предприятиям предложили льготное участие в FoodExpo Qazaqstan

Предприятия Нижегородской области могут на льготных условиях принять участие в центрально-азиатской международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования FoodExpo Qazaqstan. По данным областного минпрома выставка пройдет в Алматы 13-15 ноября 2024 года и будет разделена на четыре основных направления — ингредиенты, пищевые технологии, выпечка, еда и напитки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Принять участие в выставке на льготных условиях смогут субъекты малого и среднего предпринимательства. Они должны быть зарегистрированы в Нижегородской области, не иметь задолженностей по налогам и сборам. Прием заявок продлится до 13 августа на портале «Мой бизнес».

«Чтобы сделать участие в выставке более доступным для нижегородских предприятий, областной Центр поддержки экспорта организует коллективный стенд. Центр возьмет на себя разработку стенда, застройку, сопровождение и расходы на аренду выставочных площадей и мебели»,— отметил глава нижегородского минпрома Максим Черкасов.

Андрей Репин