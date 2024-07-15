С нижегородского Synergetic взыскивают 11 млрд рублей за слоган о любви к семье

Индивидуальный предприниматель и дочь депутата Госдумы от Татарстана Ирека Богуславского Карина подала в Арбитражный суд Нижегородской области иск к производителю бытовой химии ООО «Синергетик». Она требует признать незаконным использование предприятием слогана «Я люблю свою семью», «до степени смешения схожего» с принадлежащим ей товарным знаком, изъять продукцию с ним и взыскать с завода 10,66 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел.

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Истец использует слоган «Я люблю свою семью» с сердцем у надписи, а ответчик на своих товарах заменяет рисунком сердца слово «люблю».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Синергетик» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в июне 2011 года с уставным капиталом 16,3 тыс. руб. Основным видом деятельности является производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств. Гендиректор — Алексей Зюзин. Учредитель — кипрская Planet Synergetic Cylimited. Выручка по итогам 2023 года составила 15,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб.

Третьим лицом к делу привлечено АО «Нэфис Косметикс» — Казанский химический комбинат имени Вахитова (мыловаренный и свечной завод №1 бывших Крестовниковых), один из крупнейших производителей бытовой химии в России. Выпускает продукцию под брендами AOS, BiMax, «Биолан» и другими.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Нэфис Косметикс» зарегистрировано в Казани в январе 1993 года с уставным капиталом 63,1 млн руб. Основатель — Ирек Богуславский, директор — Дина Лаврикова. Выручка по итогам 2023 года составила 21,97 млрд руб., чистая прибыль — 1,16 млрд руб. Товарный знак «Я люблю свою семью» компания зарегистрировала в 2006 году, владельцем указана Карина Богуславская.

В начале июля «Синергетик» направил встречный иск и потребовал признать недействительным лицензионный договор между Кариной Богуславской и «Нэфис Косметикс», по которому завод получил право использовать товарный знак «Я люблю свою семью». Суд не принял заявление.

Следующее заседание по делу назначено на 30 июля.

Елена Ковалева