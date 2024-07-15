Запрет движения чайлдфри поддерживают 35% нижегородцев

Более трети (35%) нижегородцев поддерживают идею о запрете движения чайлдфри в России. Против этого выступают 33% опрошенных, сообщает портал SuperJob на основании данных собственного опроса, проведенного 8-11 июля в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мужчины чаще женщин высказывались в поддержку запрета движения чайлдфри. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу.

Выше всего уровень поддержки идею о запрете чайлдфри продемонстрировали горожане, имеющие детей — 38% против 32% среди бездетных.

Как писал «Ъ-Приволжье», депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев назвал идеологию чайлдфри экстремистской идей сознательной бездетности и предложил минюсту РФ запретить ее.

Андрей Репин