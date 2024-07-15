В Казани 21 июля перекроют движение на нескольких улицах из-за крестного хода

В Казани 21 июля ограничат движение транспорта по нескольким улицам из-за крестного хода, посвященного празднованию обретения Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов на аппаратном совещании.

Верующие пройдут от Благовещенского собора до Богородицкого монастыря. С 7:00 21 июля движение транспорта по данному маршруту будет перекрыто. Ограничение будет снято по мере прохождения крестного хода. Также с 20:00 20 июля на улице Миславского будет ограничена парковка автомобилей.

Крестный ход пройдет вокруг Казанского кремля, а также по улицам Батурина и Карла Маркса.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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