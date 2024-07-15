Почти 4% бюджетных мест в вузах России приходится на Татарстан

В вузах Татарстана в 2024 году выделено 16 705 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета, это составляет 3,7% от общего числа бюджетных мест в стране, сообщает агентство ТАСС.

Лидерами по числу бюджетных мест в высших учебных заведениях являются Москва (65 566 мест, или почти 15% от общего числа) и Санкт-Петербург (33 769 мест, или 7,5% от общего числа), Татарстан занимает третье место.

На четвертом и пятом местах находятся Свердловская область (14 266 бюджетных мест, или 3,2% от общего числа) и Ростовская область (13 474 бюджетных места, или 3% от общего числа).

Влас Северин «Ъ-Казань»

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