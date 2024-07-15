Охранные зоны установят для 9 церквей в Верхнеуслонском районе Татарстана

Для 16 объектов культурного наследия в Верхнеуслонском районе Татарстана будут разработаны зоны охраны. На разработку их проекта выделят 6,4 млн руб. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Заказчиком выступает комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия. Подрядчик должен завершить работы к 15 ноября текущего года.

Охранные зоны установят для 9 церквей: храма Николая Чудотворца, иконы Божией Матери «Всех скорбящих радости», Святой Троицы, Иоанна Предтечи, Николая Чудотворца, Сергия Радонежского, Положения Ризы Господней, Спаса Нерукотворного и Рождества Христова.

Также охранные зоны установят для паровой мельницы торгового дома «И.П. Оконишников и сыновья», дома купца И.Г. Сироткина, водяно-паровой мельницы торгового дома «Королькова М.С. и Баранов А. с сыновьями», дома судовладельца И.К. Савина и его молитвенного дома, а также для дома белорусского поэта Янки Купалы в Печищах.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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